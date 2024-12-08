«Лыжню!»: бесплатную лыжную трассу готовят к открытию во Владивостоке

Пока погода не стала слишком суровой, многие спешат отдохнуть на свежем воздухе. Чтобы зимний отдых не обернулся негативными последствиями, нужно помнить, что в этот сезон лед еще очень тонкий. «КП» проконсультировалась со специалистами о том, как не провалиться под лед, а в случае падения — выбраться из полыньи.