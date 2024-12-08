Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лыжню!»: бесплатную лыжную трассу готовят к открытию во Владивостоке

Лыжня на Русском острове начнет работать с 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке идет подготовка бесплатной лыжной трассы на Русском острове. «Русская лыжня» откроется уже 22 декабря, об этом сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков в эфире программы «Шестаков отвечает» (12+).

Заняться зимним спортом можно будет абсолютно бесплатно. За вход и прокат спортивного инвентаря денег с посетителей не возьмут. Лыжи, ботинки и маски будут выдавать по паспорту.

На данный момент проходит этап подготовки — оснежение трасс. Процесс усложняет непостоянство приморской погоды. Оснежение трассы проходит только в ночное время суток при низкой температуре воздуха.

Мэр также сообщил об открытии катка на «Авангарде» 25 декабря, которое будет сопровождаться торжественным мероприятием. Вход и аренда коньков будут бесплатными.

Пока погода не стала слишком суровой, многие спешат отдохнуть на свежем воздухе. Чтобы зимний отдых не обернулся негативными последствиями, нужно помнить, что в этот сезон лед еще очень тонкий. «КП» проконсультировалась со специалистами о том, как не провалиться под лед, а в случае падения — выбраться из полыньи.

здоровье