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Прямая линия с губернатором Иркутской области перенесена на 17 декабря

Игорь Кобзев отменил рабочие встречи и поездки из-за болезни.

Источник: РИА "Новости"

Запланированная на 10 декабря прямая линия с губернатором Иркутской области перенесена на 17 декабря. Причиной тому стала болезнь Игоря Кобзева. Глава Приангарья получил положительный тест на коронавирус, об этом он сообщил в соцсетях.

— Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях, — поделился губернатор.

— Начало недели у нас довольно активное. Приезжает большая делегация руководства Брестской области Республики Беларусь. С ними будет работать первый заместитель губернатора Роман Андреевич Колесов.

Также 8 декабря Иркутск посетил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. На встрече с ним главу региона заменит начальник управления по связям с общественностью и национальным вопросам Ольга Куриленкова.

— Свою поездку в Братск также отложу на более поздний срок. Прошу жителей правильно понять. Обязательно приеду, — добавил Игорь Кобзев.

Напомним, как стало ранее известно КП-Иркутск, запуск праздничного фейерверка и концертно-игровую программу в городе проводить не планируют.

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