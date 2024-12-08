Запланированная на 10 декабря прямая линия с губернатором Иркутской области перенесена на 17 декабря. Причиной тому стала болезнь Игоря Кобзева. Глава Приангарья получил положительный тест на коронавирус, об этом он сообщил в соцсетях.
— Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях, — поделился губернатор.
— Начало недели у нас довольно активное. Приезжает большая делегация руководства Брестской области Республики Беларусь. С ними будет работать первый заместитель губернатора Роман Андреевич Колесов.
Также 8 декабря Иркутск посетил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. На встрече с ним главу региона заменит начальник управления по связям с общественностью и национальным вопросам Ольга Куриленкова.
— Свою поездку в Братск также отложу на более поздний срок. Прошу жителей правильно понять. Обязательно приеду, — добавил Игорь Кобзев.
Напомним, как стало ранее известно КП-Иркутск, запуск праздничного фейерверка и концертно-игровую программу в городе проводить не планируют.