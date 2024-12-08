Форвард «Авангарда» Райан Спунер: «Мой гол “Автомобилисту” — бросок с неудобной руки, я даже не слишком надеялся, что шайба залетит»

Омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ 7 декабря победили «Автомобилист» со счетом 4:2. Первый гол у них здесь забил форвард Райан Спунер. Именно он и поделился мнением об игре с «КП-Омск» после ее завершения.
Райан отметил: от приезда нового главного тренера Ги Буше можно ждать, что он будет налаживать очень надежную игру в обороне:
— Чтобы в дальнейшем не ставить выгодные ситуации со счетом в нашу пользу под риск того, что соперник отыграется и вырвет победу, нам нужно очень грамотно обороняться. Думаю, нам это поможет. В целом мы матч начали хорошо, потом, во втором периоде, были похуже. Так сказать, подотпустили педаль газа. Такое случается. В третьем периоде благодаря большинству гости нас и переигрывали. Но в любом случае хорошо, что мы победили, набрали два очка. Это важно. Победа есть победа.
— Только сегодня я заметил, что при броске в эпизоде с вашим голом вы шайбу как будто прятали от взгляда вратаря своей же клюшкой, а потом бросили. Насколько часто используете такой прием и насколько удачно?
— Это был просто бросок с неудобной руки, я посчитал, что иначе тут бросить не получится. Обычно крюк клюшки стоит ровно. Но тут я подумал, что лучше бросить так. Вообще повезло, что шайба залетела — я видел, что шансов было мало, казалось, что вратарь сможет отразить. Но все удалось, я рад.
Добавим также оценку игры от и.о главного тренера «ястребов» Андрея Подконицки:
«Мы хорошо начали, но нам противостоял сильный оппонент. Его игроки быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне. Однако мы хорошо доводили шайбу до их ворот и сумели забросить важную первую шайбу. Затем мы увеличили преимущество, во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили: игра еще не закончена. Четвертый гол — хорошо, но затем забили нам. Противник очень хорош, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление. Это удаление было ненужным, от лени, потому что надо было откатываться, а не ставить подножку игроку гостей. И в итоге мы стали играть в расстановке “3 на 5”, и хоть и выстояли, но инициатива перешла к “Автомобилисту”. В игре нам помогали оставаться только прекрасные действия нашего вратаря, благодаря ему счет к перерыву остался 4:1».
Далее «Авангард» после паузы в чемпионате КХЛ (на время Кубка Первого канала) сыграет 17 декабря в гостях против «Сибири».