Форвард «Авангарда» Райан Спунер: «Мой гол “Автомобилисту” — бросок с неудобной руки, я даже не слишком надеялся, что шайба залетит»

«Мы хорошо начали, но нам противостоял сильный оппонент. Его игроки быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне. Однако мы хорошо доводили шайбу до их ворот и сумели забросить важную первую шайбу. Затем мы увеличили преимущество, во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили: игра еще не закончена. Четвертый гол — хорошо, но затем забили нам. Противник очень хорош, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление. Это удаление было ненужным, от лени, потому что надо было откатываться, а не ставить подножку игроку гостей. И в итоге мы стали играть в расстановке “3 на 5”, и хоть и выстояли, но инициатива перешла к “Автомобилисту”. В игре нам помогали оставаться только прекрасные действия нашего вратаря, благодаря ему счет к перерыву остался 4:1».