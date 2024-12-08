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В Башкирии прогнозируется мороз до −25 градусов

В ближайшие три дня в республик ожидается переменчивая погода.

Сейчас в Олбани: -1° 5 м/с 80% 750 мм рт. ст. -1°
Источник: АиФ

В Башкирии прогнозируется мороз до −25 градусов. В ближайшие три дня в республик ожидается переменчивая погода.

По прогнозу синоптиков Башгидромета, 8 декабря осадков не ожидается. В отдельных районах гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью −14,-19°, местами −20,-25°, днем −8,-13°, местами до −18°.

9 декабря пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −18,-23°, днем −5,-10°.

10 декабря ожидается снег, на севере — до умеренного. В отдельных районах метель. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −8,-13°, по юго-востоку до −18°, днем −5,-10°.