В Башкирии прогнозируется мороз до −25 градусов. В ближайшие три дня в республик ожидается переменчивая погода.
По прогнозу синоптиков Башгидромета, 8 декабря осадков не ожидается. В отдельных районах гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью −14,-19°, местами −20,-25°, днем −8,-13°, местами до −18°.
9 декабря пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −18,-23°, днем −5,-10°.
10 декабря ожидается снег, на севере — до умеренного. В отдельных районах метель. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −8,-13°, по юго-востоку до −18°, днем −5,-10°.