В Красноярском крае выросла цена на похороны

Аналитики отмечают, что в промежуток между октябрем 2022 и 2024 года стоимость гробов взлетела на 56%, достигнув отметки в 7,8 тысяч рублей. Подготовка места последнего упокоения подскочила в цене на 18%, составив 10,1 тысяч рублей.
Пальма первенства по дороговизне погребальных принадлежностей досталась Республике Тыва, где ценник достиг 11,9 тысяч рублей с приростом в 54%. Наиболее щадящее удорожание зафиксировано в Красноярском крае — 26%. В сфере подготовки мест упокоения максимальный тариф установлен в Иркутской области — 18,8 тысяч рублей (прирост 37%), тогда как в Красноярском регионе расценки поднялись на 21%.
В то же время ритуальная сфера обогащается нестандартными нововведениями. В Новосибирске стартовал проект по нанесению цифровых меток на надгробия за тысячу рублей, открывающих доступ к жизнеописанию и архивным материалам об усопших. А красноярская предпринимательница запустила экспериментальную практику «репетиции смерти» или «гроботерапии» за 400 тысяч рублей, предлагая желающим пережить имитацию собственных похорон, впрочем, местное сообщество встретило эту затею без энтузиазма.
Ранее сообщалось, что в Ачинске ритуальное бюро заплатит 150 тысяч рублей за ужасные похороны.