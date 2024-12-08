В Красноярском крае выросла цена на похороны

В то же время ритуальная сфера обогащается нестандартными нововведениями. В Новосибирске стартовал проект по нанесению цифровых меток на надгробия за тысячу рублей, открывающих доступ к жизнеописанию и архивным материалам об усопших. А красноярская предпринимательница запустила экспериментальную практику «репетиции смерти» или «гроботерапии» за 400 тысяч рублей, предлагая желающим пережить имитацию собственных похорон, впрочем, местное сообщество встретило эту затею без энтузиазма.