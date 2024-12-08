ТОСам предложили до 80 тысяч на «представительские» расходы

От 20 до 80 тысяч рублей смогут получить в 2025 году ТОСы для проведения своих мероприятий. Механизм предоставления средств пока что уточнятся, но известно, что деньги будут выделять на условиях софинансирования. Вместе с тем, программа грантов, по которой из бюджета края можно было получить до 1,5 млн рублей на проекты по благоустройству на будущий год во Владивостоке пока под вопросом.
О деньгах на проведение различных мероприятий было сказано в ходе очередного регионального форума «Живём в Приморье. Решаем вместе». Мероприятия состоялось в минувшую пятницу, 6 декабря.
«Опрашивая активистов, мы слышали, что им на такие мероприятия необходимо от 20 до 80 тысяч рублей. Возможно, где-то ненамного больше. Это суммы, которые точно сможем выделить», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.
Вместе с тем, на одном из последних заседаний Думы Владивостока рассматривался вопрос выделения средств общественникам на реализацию проектов по благоустройству. По информации, озвученной на заседании, средства из краевого бюджета для краевого центра пока под вопросом. Возможно, городу придется самостоятельно финансировать программу. В этом случае, она неизбежно сократится по числу объектов.
Окончательно этот вопрос еще не решен. Бюджет Приморья будет принят только 18 декабря. Только после этого будет внесена ясность в вопрос, сколько денег и на какие муниципалитеты в нем есть для краевой программы грантов на благоустройство.
Добавим, что за два года число ТОСов во Владивостоке выросло в 5 раз. С 26 до 119. В минувшем году 72 проекта общественников по благоустройству получили средства по программе грантов из бюджета Приморья. Максимальная сумма средств по нему составляет 1,5 млн руб.