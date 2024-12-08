ТОСам предложили до 80 тысяч на «представительские» расходы

От 20 до 80 тысяч рублей смогут получить в 2025 году ТОСы для проведения своих мероприятий. Механизм предоставления средств пока что уточнятся, но известно, что деньги будут выделять на условиях софинансирования. Вместе с тем, программа грантов, по которой из бюджета края можно было получить до 1,5 млн рублей на проекты по благоустройству на будущий год во Владивостоке пока под вопросом.