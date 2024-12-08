Наука не подтверждает влияние магнитных бурь на человека

«Непонятно, как такое воздействие может осуществляться. В организме человека нет достаточно чувствительных рецептов, способных зафиксировать столь слабые изменения магнитного поля, составляющие не более тысячной доли от земного, и в миллионы раз меньшие, чем магнитное поле обыкновенного медицинского томографа».