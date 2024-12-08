Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом

— Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Как результат — положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях, — рассказал губернатор.