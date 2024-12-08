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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом

Глава региона перенес рабочие встречи и поездки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Приангарья отменил все рабочие встречи и поездки в связи с болезнью. Об этом Игорь Кобзев рассказал в своем телеграм-канале.

— Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Как результат — положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях, — рассказал губернатор.

Так, встретить делегацию руководства Брестской области Республики Беларусь Игорь Кобюзев поручил своему заместителю Роману Колесову. Во время рабочего визита в Иркутск с заместителем Председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко будет работать начальник управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Также губернатор вынужден перенести на поздний срок поездку в Братск. Прямая линия состоится 17 декабря, а не 10-го, как планировалось ранее.

Напомним, полицейские и общественники из Эхирит-Булагатского района присоединились к Общероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе. Во время встречи участники вместе с волонтерами сплели маскировочные сети для бойцов СВО, которые так востребованы «за ленточкой».