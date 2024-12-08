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В Челябинской области восстановили прорванную летом дамбу

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, это позволило начать подачу воды из Киалимского водохранилища в дома жителей Карабаша.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона подчеркнул, что были проведены замеры состояния питьевой воды, и они показали, что она соответствует санитарным нормам.

Также Алексей Текслер анонсировал начало проектирование и реализации масштабного проекта по модернизации всего гидротехнического сооружения Киалимского водохранилища. Отметим, что в регионе проводится масштабная ревизия всех подобных сооружений.

Напомним, что дамба Киалимского водохранилища была прорвана в июле этого года во время прохождения по территории Челябинской области рекордных дождей. В следствие этого оказались затоплены дома близлежащих посёлков, сотни людей были эвакуированы.