В Челябинской области восстановили прорванную летом дамбу

Глава региона подчеркнул, что были проведены замеры состояния питьевой воды, и они показали, что она соответствует санитарным нормам.
Также Алексей Текслер анонсировал начало проектирование и реализации масштабного проекта по модернизации всего гидротехнического сооружения Киалимского водохранилища. Отметим, что в регионе проводится масштабная ревизия всех подобных сооружений.
Напомним, что дамба Киалимского водохранилища была прорвана в июле этого года во время прохождения по территории Челябинской области рекордных дождей. В следствие этого оказались затоплены дома близлежащих посёлков, сотни людей были эвакуированы.