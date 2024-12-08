Топ-5 новостей в Молдове 8 декабря

1. День передышки, а потом неделя дождей: Зима в Молдове огорчает — грязь и сырость стали ее фирменным знаком.
2. Ответ готов: Почему Бухарест ни разу не озвучивал точную цифру молдаван, получивших румынское гражданство.
3. Цены, как в Европе: Почему в Кишиневе аренда однокомнатной квартиры выросла до 450 евро в месяц.
4. Пришла беда в Молдову, откуда не ждали: Ретроградные Меркурий, Юпитер и Марс начались одновременно — это редкое и опасное явление, грозящее мигренями и резкими перепадами настроения.
5. Как завещала президентка Санду: В Молдове испекут самую большую плацинду в мире — на неё уйдут по 150 кг муки и брынзы.