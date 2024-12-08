Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове 8 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 декабря 2024 года.

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 746 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

1. День передышки, а потом неделя дождей: Зима в Молдове огорчает — грязь и сырость стали ее фирменным знаком.

2. Ответ готов: Почему Бухарест ни разу не озвучивал точную цифру молдаван, получивших румынское гражданство.

3. Цены, как в Европе: Почему в Кишиневе аренда однокомнатной квартиры выросла до 450 евро в месяц.

4. Пришла беда в Молдову, откуда не ждали: Ретроградные Меркурий, Юпитер и Марс начались одновременно — это редкое и опасное явление, грозящее мигренями и резкими перепадами настроения.

5. Как завещала президентка Санду: В Молдове испекут самую большую плацинду в мире — на неё уйдут по 150 кг муки и брынзы.

недвижимость