Истощенного тигра, предположительно, заметили недалеко от Владивостока

Крупный представитель семейства кошачьих пробрался во двор одного из частных домов в Приморье. На этот раз Амурского тигра, предположительно, заметили у села Олений в Артемовском городском округе. Село Олений расположено в 40 минутах езды от Владивостока. «Комсомолке» удалось пообщаться с очевидцем.
Большая кошка ходила в огородах рядом с домами по улице Силина. Пенсионер, заметивший хищника, не смог заснять его, поскольку не имеет смартфона. Редакция «Комсомолки» проверяет информацию.
«Около 4 утра выглянул в окно, потому что провожал зятя. Здесь (во дворе — прим. ред.) проходила кошка. Похожа на тигра — длинный хвост, тощая», — рассказал нам житель села. Затем, по его словам, истощенное животное перемахнуло через забор и скрылось.
Ранее «КП» писала о выходе Амурских тигров на территорию населенных пунктов Хасанского района.