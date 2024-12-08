Истощенного тигра, предположительно, заметили недалеко от Владивостока

Крупный представитель семейства кошачьих пробрался во двор одного из частных домов в Приморье. На этот раз Амурского тигра, предположительно, заметили у села Олений в Артемовском городском округе. Село Олений расположено в 40 минутах езды от Владивостока. «Комсомолке» удалось пообщаться с очевидцем.