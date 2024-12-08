Школьники Хабаровского края повысят свою киберграмотность на олимпиаде

Учащиеся школ Хабаровского края могут стать участниками Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет». Ребята смогут проверить и улучшить свои навыки пользования Сетью и цифровыми устройствами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Стать участником олимпиады можно до 23 декабря на платформе «Учи.ру». Мероприятие организовано по национальному проекту «Цифровая экономика».
Задания адаптированы под разный возраст. Для участия нужно, чтобы родитель или учитель зарегистрировал ребенка. На решение задач выделяется час. По итогам олимпиады школьники получат грамоту, сертификат или диплом — в зависимости от результата.
«Игровой формат заданий помогает через моделирование реальных ситуаций ознакомиться с правилами этичного поведения в интернете. В процессе выполнения заданий школьники потренируются создавать надежные пароли и безопасно использовать социальные сети. Также учащиеся узнают, как уберечь себя от мошенников при использовании смартфона и компьютера. Каждая задача развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Эти знания станут основой цифровой грамотности детей и помогут увереннее ориентироваться в виртуальном пространстве», — отметили организаторы.