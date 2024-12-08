Школьники Хабаровского края повысят свою киберграмотность на олимпиаде

«Игровой формат заданий помогает через моделирование реальных ситуаций ознакомиться с правилами этичного поведения в интернете. В процессе выполнения заданий школьники потренируются создавать надежные пароли и безопасно использовать социальные сети. Также учащиеся узнают, как уберечь себя от мошенников при использовании смартфона и компьютера. Каждая задача развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Эти знания станут основой цифровой грамотности детей и помогут увереннее ориентироваться в виртуальном пространстве», — отметили организаторы.