Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку

Об этом рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, с 1 апреля в России начнётся повышение социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. При чём, размер этой индексации будет рекордным — 14,75%. Средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей.
Рекордную по объёму прибавку смогут получить российские пенсионеры, не накопившие достаточного стажа для назначения страховой пенсии, а также инвалиды, люди, потерявшие кормильца, и ряд других категорий граждан, пишет РИА Новости.
Перед этим — с 1 января, в России начнётся индексация страховых пенсий по старости. Размер повышения составит 7,3% — прогнозируемый уровень инфляции за 2024 год. При этом, в СФР уже заявили, что не исключают проведение дополнительной индексации.
Она возможна в том случае, если инфляция за прошлый год окажется существенно выше уровня индексации пенсий. По данным Минэкономразвития, сейчас она находится на уровне 8,7%. По расчётам Центробанка, год завершится с ростом цен в 8−8,5%.
Кроме этого, как отметила юрист, россиянам стоит знать, что в 2025 году Соцфонд возобновит индексацию всем работающим пенсионерам. Их пенсии также вырастут с января на 7,3%. Базой для индексации работающим станет пенсия, которую гражданин мог получать с учётом всех пропущенных повышений за годы работы, заключила эксперт.