Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку

Кроме этого, как отметила юрист, россиянам стоит знать, что в 2025 году Соцфонд возобновит индексацию всем работающим пенсионерам. Их пенсии также вырастут с января на 7,3%. Базой для индексации работающим станет пенсия, которую гражданин мог получать с учётом всех пропущенных повышений за годы работы, заключила эксперт.