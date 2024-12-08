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«Был светлым, добрым»: в Башкирии простятся с выдающимся врачом

В Салавате ушел из жизни врач-психотерапевт Игорь Абдрахманов.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате ушел из жизни врач-психотерапевт наркологического диспансера Игорь Абдрахманов. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе городской больницы.

— С большой отдачей и любовью он относился к делу своей жизни, был светлым, добрым человеком, примером для всех, — отмечается в сообщении.

Игорь Абдрахманов работал в диспансере с 1996 года, был награжден знаком «Отличник здравоохранения», Юбилейной медалью главы Башкирии «100 лет образования РБ», почетными грамотами.

Прощание с ним состоится сегодня, 8 декабря, в 14:00 в траурном зале на Губкина, 21а.

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