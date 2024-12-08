Группа «5Утра» поддержала Омск в борьбе за звание «Культурная столица России»

Популярная группа «5 Утра» решила поддержать родной город в борьбе за звание «Культурная столица России». Напомним, недавно Никита и Алена Беляковы переехали в Москву, но про Омск не забыли. В своем телеграм-канале ребята опубликовали видеообращение к подписчикам. Среди тех, кто проголосует за Омск, музыканты разыграют путешествие на двоих в свой родной город.