Группа «5Утра» поддержала Омск в борьбе за звание «Культурная столица России»

Популярная группа «5 Утра» решила поддержать родной город в борьбе за звание «Культурная столица России». Напомним, недавно Никита и Алена Беляковы переехали в Москву, но про Омск не забыли. В своем телеграм-канале ребята опубликовали видеообращение к подписчикам. Среди тех, кто проголосует за Омск, музыканты разыграют путешествие на двоих в свой родной город.
Для того, чтобы выиграть путешествие, необходимо проголосовать за Омск — «Культурную столицу» на Госуслугах, сделать скриншот и заполнить форму по ссылке.
В своем видеообращении ребята отмечают, что Омск этого достоин. По оценке музыкантов, в Омске делается все для самореализации и развитии молодежи.
Победителя Беляковы определет методом случайного выбора, итоги будут подведены 20 декабря. До этого срока продолжится и голосование за звание «Молодежной столицы России». В финал, помимо Омска, вышли Хабаровск, Томск, Пермь и Новый Уренгой.
Ранее «КП-Омск» также писала о том, что группа «5Утра» записала совместный трек с Сергеем Жуковым.