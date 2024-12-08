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Группа «5Утра» поддержала Омск в борьбе за звание «Культурная столица России»

Популярная группа разыграет путешествие в Омск.

Источник: Комсомольская правда

Популярная группа «5 Утра» решила поддержать родной город в борьбе за звание «Культурная столица России». Напомним, недавно Никита и Алена Беляковы переехали в Москву, но про Омск не забыли. В своем телеграм-канале ребята опубликовали видеообращение к подписчикам. Среди тех, кто проголосует за Омск, музыканты разыграют путешествие на двоих в свой родной город.

Для того, чтобы выиграть путешествие, необходимо проголосовать за Омск — «Культурную столицу» на Госуслугах, сделать скриншот и заполнить форму по ссылке.

В своем видеообращении ребята отмечают, что Омск этого достоин. По оценке музыкантов, в Омске делается все для самореализации и развитии молодежи.

Победителя Беляковы определет методом случайного выбора, итоги будут подведены 20 декабря. До этого срока продолжится и голосование за звание «Молодежной столицы России». В финал, помимо Омска, вышли Хабаровск, Томск, Пермь и Новый Уренгой.

Ранее «КП-Омск» также писала о том, что группа «5Утра» записала совместный трек с Сергеем Жуковым.