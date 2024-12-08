Горнолыжный комплекс «Дивный» в Дивногорске открывает зимний сезон

В первые два дня, 7 и 8 декабря, курорт работает в техническом режиме с возможными корректировками в работе подъемников для настройки оборудования.
Официальное открытие сезона запланировано на 14 декабря. Комплекс представил обновленный прайс на сезон 2024−25: разовый подъем обойдется в 180 рублей, пакет из 5 подъемов — 900 рублей (для студентов действует специальное предложение — 600 рублей в будние дни), 10 подъемов можно приобрести за 1700 рублей. Для любителей активного отдыха доступен дневной безлимитный тариф стоимостью 2400 рублей.
Стоит отметить, что горнолыжный сезон в регионе уже стартовал — красноярский «Бобровый лог» принимает посетителей с 17 ноября. В этом году комплекс перешел исключительно на почасовую тарификацию, где минимальная стоимость двухчасового катания для взрослых составляет 800 рублей.
Время работы «Дивного» в период технического открытия — с 9:00 до 19:00.
Ранее призер ОИ попросил не сравнивать красноярский «Бобровый лог» с Шерегешем.