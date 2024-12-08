Горнолыжный комплекс «Дивный» в Дивногорске открывает зимний сезон

Стоит отметить, что горнолыжный сезон в регионе уже стартовал — красноярский «Бобровый лог» принимает посетителей с 17 ноября. В этом году комплекс перешел исключительно на почасовую тарификацию, где минимальная стоимость двухчасового катания для взрослых составляет 800 рублей.