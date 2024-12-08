Иркутская область участвует в фестивале новогодних ёлок в Кирове

Ёлка Иркутской области представлена на всероссийском фестивале ёлок в городе Киров, который в этом году стал Новогодней столицей России. Фестиваль стартовал 7 декабря, на нём представили более 100 новогодних деревьев из каждого региона страны, а также от партнёров мероприятия и общественных организаций.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, для украшения ёлки из Иркутской области использовали около 40 игрушек, которые были сделаны руками мастеров из Приангарья. Уникальные украшения позволяют передать многообразие традиций, истории и культуры нашего региона. На открытии фестиваля гостей и участников поприветствовал глава Кировской области Александр Соколов, который осмотрел все ёлки вместе со своей семьёй.
В качестве посла гостеприимства от Иркутской области в Киров отправился общественник Александр Откидач, который в образе Деда Мороза рассказывает гостям, которые заинтересовались иркутской ёлкой, о Приангарье и озере Байкал.