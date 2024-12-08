Иркутская область участвует в фестивале новогодних ёлок в Кирове

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, для украшения ёлки из Иркутской области использовали около 40 игрушек, которые были сделаны руками мастеров из Приангарья. Уникальные украшения позволяют передать многообразие традиций, истории и культуры нашего региона. На открытии фестиваля гостей и участников поприветствовал глава Кировской области Александр Соколов, который осмотрел все ёлки вместе со своей семьёй.