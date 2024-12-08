Дома в Ленинском и Первореченском районе, возможно, остались без света и воды

В соцсетях сообщают о том, что без электричества остались тысячи жителей Владивостока. Предположительно, отключение коснулось домов по 86 адресам Ленинского и Первореченского районов. Жильцы домов сидят без света уже около трех часов.
Точной информации об этом пока нет, «Комсомольская правда» обратилась за ней к представителю владивостокского предприятия электрических сетей.
Кроме того, сообщается об отсутствии водоснабжения в связи с остановкой насосов. Нет холодной и горячей воды.
Мастера уже работают на месте аварии, но не называют конкретных сроков завершения работ, также сообщили пользователи социальных сетей.
Ранее «Комсомольская правда» писала о проведении ремонта на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. К концу следующей недели специалисты «СГТ» планируют заменить поврежденные участки бортового ограждения.