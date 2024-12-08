Гололед и слабый туман ожидаются в Беларуси

В целом по республике будет облачная погода, во многих районах осадки: мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −2°С до +4°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.
По причине неблагоприятных погодных условий синоптики на воскресенье объявили желтый уровень опасности.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле термометры покажут в воскресенье 0..+2°С. В Гомеле без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5−10%), а в остальных областных центрах синоптики обещают временами с вероятностью 80−90% временами небольшие осадки — в основном дождь.
В Гродно и Бресте температура будет колебаться в пределах +2..+4°С. Вероятность осадков в областных центрах составляет более 90%.