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Гололед и слабый туман ожидаются в Беларуси

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Местами по Беларуси в воскресенье ожидается гололед, на отдельных участках дорог — гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 747 мм рт. ст. -1°
Источник: Sputnik.by

В целом по республике будет облачная погода, во многих районах осадки: мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −2°С до +4°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.

По причине неблагоприятных погодных условий синоптики на воскресенье объявили желтый уровень опасности.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле термометры покажут в воскресенье 0..+2°С. В Гомеле без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5−10%), а в остальных областных центрах синоптики обещают временами с вероятностью 80−90% временами небольшие осадки — в основном дождь.

В Гродно и Бресте температура будет колебаться в пределах +2..+4°С. Вероятность осадков в областных центрах составляет более 90%.