Гололед и слабый туман ожидаются в Беларуси

В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле термометры покажут в воскресенье 0..+2°С. В Гомеле без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5−10%), а в остальных областных центрах синоптики обещают временами с вероятностью 80−90% временами небольшие осадки — в основном дождь.