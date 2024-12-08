Эксперт Жирнов: нужно быстрее разрабатывать вакцину от птичьего гриппа из-за мутации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские ученые готовы к созданию средств борьбы с птичьим гриппом, при этом необходимо быстрее разрабатывать вакцину из-за возникшей угрозы перехода высокопатогенного заболевания на людей. Такое мнение выразил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Олег Жирнов.
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее сообщил ТАСС, что незначительная мутация вируса птичьего гриппа может привести к возникновению новой тяжелой пандемии с высокой патогенностью для человека, а существующие средства лечения гриппа недостаточны для борьбы с заболеванием.
«Нужно, конечно, разрабатывать [вакцину]. Не только нужно, нужно быстрее разрабатывать, потому что угроза вообще реальная, что этот грипп перейдет с птиц на человека. Уже кое-какие мутации, как бы первые шаги вирус уже сделал в природе. И мониторинг показывает, что такая угроза шаг за шагом идет к человеку», — сказал ученый, отвечая на вопрос о необходимости разработки вакцины от птичьего гриппа.
Жирнов отметил, что наука способна бороться с птичьим гриппом, однако важно предугадать момент, когда будет необходимо предпринимать реальные шаги. При этом он подчеркнул, что явная угроза существует уже сейчас. «У нас фундаментальная наука всегда в центре, на высоком уровне. И в любом случае готовы, и препараты создаются на основании современных биотехнологий — там и мРНК вакцины есть, и классического типа, подходы есть и на основании аденовирусных векторов по многим направлениям. Так что у нас базы в стране достаточно, чтобы противостоять этой инфекции, если такое случится», — сказал он.
«Этот вирус высокопатогенный, птичий, он имеет вирулентность для человека где-то в районе 65−70% — будет у людей смертельный исход. Уровень вирулентности и патогенности, соответственно, [как] у этого штамма. Таких вирусов очень мало. В принципе, наверное, может быть один или два еще. Так что угроза очень серьезная, она рядом», — подчеркнул Жирнов.