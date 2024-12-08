Эксперт Жирнов: нужно быстрее разрабатывать вакцину от птичьего гриппа из-за мутации

Жирнов отметил, что наука способна бороться с птичьим гриппом, однако важно предугадать момент, когда будет необходимо предпринимать реальные шаги. При этом он подчеркнул, что явная угроза существует уже сейчас. «У нас фундаментальная наука всегда в центре, на высоком уровне. И в любом случае готовы, и препараты создаются на основании современных биотехнологий — там и мРНК вакцины есть, и классического типа, подходы есть и на основании аденовирусных векторов по многим направлениям. Так что у нас базы в стране достаточно, чтобы противостоять этой инфекции, если такое случится», — сказал он.