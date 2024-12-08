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Красноярцев ждут температурные качели на следующей неделе

Жителей Красноярска ожидает резкое похолодание на следующей неделе.

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 749 мм рт. ст. -1°
Источник: Reuters

Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха, которое начнется с понедельника. Однако к выходным ожидается постепенное потепление.

По данным метеорологов, в понедельник дневная температура воздуха в Красноярске опустится до отметки −16 градусов Цельсия. Это будет самый холодный день недели. Далее ожидается постепенное повышение температуры: во вторник столбик термометра покажет −14°C, в среду −12°C.

К четвергу погода станет более комфортной, температура поднимется до −6 градусов. Пятница порадует красноярцев −3 градусами, такая же температура сохранится и в субботу.

Ночные температуры в начале недели будут особенно низкими. С понедельника по среду ожидается от −18 до −20 градусов. Во второй половине недели ночи станут теплее, температура будет колебаться от −7 до −12 градусов.

Осадки прогнозируются в дневное время в пятницу и субботу.