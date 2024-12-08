«Врачи предлагали мне от нее избавиться»: Как девочка с редким заболеванием стала для мамы смыслом жизни

— Я живу своим ребенком, забочусь о нем каждый день. Это приводит и к нервному истощению, и к упадку сил. Но мне нужно постоянно сражаться за право дочери вести полноценную жизнь, насколько это возможно. Для таких детей нет доступной среды, которая позволила бы им посещать школу или бассейн. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Ведь родители не вечны и когда-нибудь нашим больным детям придется жить самостоятельно. И нам надо помочь им адаптироваться в обществе.