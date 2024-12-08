Электробусы вышли на маршрут № 561 на северо-востоке столицы

«Электробусы вышли на маршрут № 561 от станции “Останкино” МЦД-3 до станции метро “Алексеевская”. Теперь у жителей районов Марфино и Останкинский появился более комфортный и вместительный транспорт. По будням на маршруте будут работать шесть электробусов российского производства», — говорится в сообщении.