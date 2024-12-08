Электробусы вышли на маршрут № 561 на северо-востоке столицы

«Электробусы вышли на маршрут № 561 от станции “Останкино” МЦД-3 до станции метро “Алексеевская”. Теперь у жителей районов Марфино и Останкинский появился более комфортный и вместительный транспорт. По будням на маршруте будут работать шесть электробусов российского производства», — говорится в сообщении.
«Сегодня Москва — европейский лидер по количеству электробусов. Уже более 2 тыс. 200 экологичных машин работают на 176 маршрутах города. 7 декабря электробусы вышли на маршрут № 561. Продолжаем расширение сети электробусных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.