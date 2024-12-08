В Ростове 8 декабря ожидается пасмурная погода и ветер 12 метров в секунду

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последний выходной день. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.
В воскресенье, 8 декабря, на протяжении всего дня в Ростове будет пасмурная погода. Осадков, по данным синоптиков, не предвидится. Утром в городе ожидается минусовая температура, а днем столбики термометров покажут 0. Вечером температура воздуха составит +1, а в ночное время столбики термометров покажут +2.
Порывы ветра на протяжении всего дня ожидается 11−13 метров в секунду.