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В Ростове 8 декабря ожидается пасмурная погода и ветер 12 метров в секунду

Ростовчанам рассказали, какая погода будет в воскресенье, 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последний выходной день. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В воскресенье, 8 декабря, на протяжении всего дня в Ростове будет пасмурная погода. Осадков, по данным синоптиков, не предвидится. Утром в городе ожидается минусовая температура, а днем столбики термометров покажут 0. Вечером температура воздуха составит +1, а в ночное время столбики термометров покажут +2.

Порывы ветра на протяжении всего дня ожидается 11−13 метров в секунду.