В Ростове 8 декабря ожидается пасмурная погода и ветер 12 метров в секунду

В воскресенье, 8 декабря, на протяжении всего дня в Ростове будет пасмурная погода. Осадков, по данным синоптиков, не предвидится. Утром в городе ожидается минусовая температура, а днем столбики термометров покажут 0. Вечером температура воздуха составит +1, а в ночное время столбики термометров покажут +2.