Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем

«Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики. Посвятив свою жизнь творчеству, Вы вписали множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии», — говорится в поздравлении.