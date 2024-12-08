Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем

«Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики. Посвятив свою жизнь творчеству, Вы вписали множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что в Беларуси Алису Фрейндлих знают и ценят как глубоко увлеченного любимым делом человека, талант и многогранный опыт которого служат культурному обогащению и укреплению белорусско-российской дружбы.
Александр Лукашенко пожелал Алисе Фрейндлих долголетия, счастья и благополучия.