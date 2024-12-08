Уфимку поздравили со 100-летием

В столице Башкирии 6 декабря поздравили Гайфу Шарифуллину со столетием. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Пожилой жительнице столицы в честь праздника вручили поздравительные письма президента Российской Федерации Владимира Путина и главы республики Радия Хабирова.
Гайфа Шарифуллина родилась в Дюртюлинском районе, ее родители воспитывали восьмерых детей. С началом ВОВ отец и братья ушли на фронт, а сама Гайфа с девяти лет работала в колхозе.
В Уфу она переехала после окончания войны, работала в «Химпроме», на железной дороге, в тресте «Маслопром», Лакокрасочном заводе. Ее общий трудовой стаж насчитывает более 40 лет.
Замуж Гайфа вышла в 1953 году, воспитала трех детей, сейчас у нее двое внуков и две правнучки.
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