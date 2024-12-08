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Известный политолог дал прогноз на 10 лет для Беларуси, сказав о сохранении мира

Политолог дал прогноз на 10 лет для Беларуси, сказав о сохранении мира.

Источник: Комсомольская правда

В Орше 7 декабря во время «Марафона единства» прошла «Знаковая встреча», пишет агентство «Минск-Новости». Вадим Гигин, председатель правления «Белорусского общества “Знание” и директор Национальной библиотеки, дал прогнозы по обстановке в мире на ближайшие десять лет.

— Беларусь сохранит мир. Это будет мирная и безопасная страна, и президент все для этого делает, — сказал Гигин.

Он отметил, что Беларусь будет суверенной страной в союзе с Россией, а к интеграционным процессам присоединятся и другие государства. Гигин уверен, что мир станет многополярным.

— Сохранятся очаги напряженности — вооруженные конфликты, к сожалению, не исчерпают себя, — сказал политолог.

Вадим Гигин также высказал мнение, что произойдет технологический прорыв на базе искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что уже сегодня надо «создавать соответствующую законодательную базу, чтобы мы управляли технологиями, а не они нами».

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