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Мэрия рассказала о работе транспорта в новогодние каникулы в Новосибирске

В новогоднюю ночь метро в Новосибирске будет работать до 2 часов ночи.

Многих жителей Новосибирска волнует, как будет работать общественный транспорт в новогодние каникулы. По словам мэра Максима Кудрявцева, в работу транспорта будут внесены изменения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В предстоящие новогодние и праздничные дни будут внесены изменения в работу общественного транспорта», — сообщил градоначальник.

Так, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025, а также в последний день уходящего года, общественный транспорт Новосибирска и метрополитен будет работать по графику выходного дня.

Отмечается, что в новогоднюю ночь метро будет работать до 2 часов ночи.

Утвержденное расписание работы общественного транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «ЦУГАЭТ».