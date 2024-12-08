В Роспотребнадзоре рассказали, как идеально убрать дом к Новому году

«Убирайте пыль сверху вниз: так она не будет оседать на уже очищенных поверхностях. Используйте влажную тряпку и пылесос: сухие тряпки, венички только поднимают пыль. Избавьтесь от ненужных вещей и хлама. Проветривайте помещения во время и после уборки: нужна циркуляция свежего воздуха!», — советуют в Роспотребнадзоре.