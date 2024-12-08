В Роспотребнадзоре рассказали, как идеально убрать дом к Новому году

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно убираться. Многие планируют это сделать к Новому году.
«Убирайте пыль сверху вниз: так она не будет оседать на уже очищенных поверхностях. Используйте влажную тряпку и пылесос: сухие тряпки, венички только поднимают пыль. Избавьтесь от ненужных вещей и хлама. Проветривайте помещения во время и после уборки: нужна циркуляция свежего воздуха!», — советуют в Роспотребнадзоре.
В декабре постепенно можно вымыть окна с внутренней стороны, снять и постирать шторы и тюли, протереть люстры и лампы, влажной тряпкой обработать стены и потолок, вымыть батареи и вентиляционные решетки.
«Помните, что регулярная уборка поможет избежать скопления пыли и микробов, которые могут вызывать различные заболевания», — рекомендуют специалисты.
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