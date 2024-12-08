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В Роспотребнадзоре рассказали, как идеально убрать дом к Новому году

Лучше начинать это делать заранее.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно убираться. Многие планируют это сделать к Новому году.

«Убирайте пыль сверху вниз: так она не будет оседать на уже очищенных поверхностях. Используйте влажную тряпку и пылесос: сухие тряпки, венички только поднимают пыль. Избавьтесь от ненужных вещей и хлама. Проветривайте помещения во время и после уборки: нужна циркуляция свежего воздуха!», — советуют в Роспотребнадзоре.

В декабре постепенно можно вымыть окна с внутренней стороны, снять и постирать шторы и тюли, протереть люстры и лампы, влажной тряпкой обработать стены и потолок, вымыть батареи и вентиляционные решетки.

«Помните, что регулярная уборка поможет избежать скопления пыли и микробов, которые могут вызывать различные заболевания», — рекомендуют специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать искусственную елку. Желательно проверить все необходимые маркировки — дата производства, материалы, правила установки, информация о производителе и т. п.