Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске построят безопасный тротуар до вантового моста

В Челябинске проход от Университетской набережной до вантового моста для пешеходов небезопасен. Это отметил глава города Алексей Лошкин в ходе выездного совещания и пообещал исправить ситуацию.

Источник: t.me/alexeyloshkinofficial

Выездное совещание прошло на территории, прилегающей к строительству будущего спортивного города в районе Тополиной аллеи. Мэр Челябинска оценил ход работ и пообщался с гуляющими по новой экотропе жителями. Он обратил внимание на небезопасный тротуар.

— Запланировали на весну строительство дополнительного тротуара до площадки возведения РМК-арены и центра тенниса. Установим ограждения, чтобы обезопасить людей от проезжающих автомобилей и строительной техники.

пообещал он.

Также на всем протяжении нового прогулочного маршрута установят урны.

— Конечно же, встал вопрос необходимости своевременной очистки от снега и наледи самого вантового моста и подходов к нему. Также закрепили эту ответственность за подрядчиком администрации района, уборка будет осуществляться средствами малой механизации.

добавил Лошкин.

Кроме того, по просьбам жителей проработают возможность перехода с детскими колясками и велосипедами через детскую железную дорогу в бору.

строительство