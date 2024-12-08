В Челябинске построят безопасный тротуар до вантового моста

Выездное совещание прошло на территории, прилегающей к строительству будущего спортивного города в районе Тополиной аллеи. Мэр Челябинска оценил ход работ и пообщался с гуляющими по новой экотропе жителями. Он обратил внимание на небезопасный тротуар.
— Запланировали на весну строительство дополнительного тротуара до площадки возведения РМК-арены и центра тенниса. Установим ограждения, чтобы обезопасить людей от проезжающих автомобилей и строительной техники.
Также на всем протяжении нового прогулочного маршрута установят урны.
— Конечно же, встал вопрос необходимости своевременной очистки от снега и наледи самого вантового моста и подходов к нему. Также закрепили эту ответственность за подрядчиком администрации района, уборка будет осуществляться средствами малой механизации.
Кроме того, по просьбам жителей проработают возможность перехода с детскими колясками и велосипедами через детскую железную дорогу в бору.