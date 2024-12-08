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Новые автомобили передали ветеринарной службе Хабаровского края

Три служебных авто повышенной проходимости получили сотрудники Краевой государственной ветеринарной службы. Это позволит быстрее оказывать помощь животным. Машины уже направили в Амурский, Вяземский и Советско-Гаванский районы.

«Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина приобретены 3 автомобиля LADA Niva Travel и 6 фармацевтических холодильников для хранения ветеринарных препаратов. На эти цели из бюджета края по региональной госпрограмме “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае” было выделено 5,1 млн рублей», — рассказали в управлении ветеринарии.

На территории вышеупомянутых трех районов зарегистрировано более 600 хозяйств, там содержатся сельскохозяйственные животные. Населенные пункты находятся на существенном расстоянии друг от друга, поэтому новая техника улучшит оперативность бригад.