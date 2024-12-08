Новые автомобили передали ветеринарной службе Хабаровского края

«Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина приобретены 3 автомобиля LADA Niva Travel и 6 фармацевтических холодильников для хранения ветеринарных препаратов. На эти цели из бюджета края по региональной госпрограмме “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае” было выделено 5,1 млн рублей», — рассказали в управлении ветеринарии.