ЦИК: списки членов избиркомов не публикуют — их изучали иностранные спецслужбы

Речь об избирательной кампании шла на встрече Игоря Карпенко с коллективом и студентами Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Около 60 тысяч человек будут задействованы в работе избирательных комиссий. Игорь Карпенко объяснил, что «это граждане, которые трудятся на основных местах работы», а в «свободное от этой деятельности время содействуют в решении важных государственных задач».