ЦИК: списки членов избиркомов не публикуют — их изучали иностранные спецслужбы

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко сообщил, что списки членов избирательных комиссий на выборах президента Беларуси в январе 2025 года не публикуют, поскольку их изучают иностранные спецслужбы, пишет БелТА.
Речь об избирательной кампании шла на встрече Игоря Карпенко с коллективом и студентами Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Около 60 тысяч человек будут задействованы в работе избирательных комиссий. Игорь Карпенко объяснил, что «это граждане, которые трудятся на основных местах работы», а в «свободное от этой деятельности время содействуют в решении важных государственных задач».
Глава Центризбиркома пояснил, почему не будут публиковать списки персонального состава членов избирательных комиссий:
— Сегодня достоверно доказано, что эти списки становились объектом изучения спецслужб ряда государств, которые преследовали свои определенные цели. Впоследствии начинался своеобразный буллинг этих людей.
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