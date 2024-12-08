«Герои живы, пока мы помним»: память Романа Гаврикова почтили в Хабаровске

В школе № 47 Хабаровска открыли мемориальную доску в честь Героя Романа Гаврикова. Выпускник образовательного учреждения погиб при выполнении боевого задания на СВО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Участниками церемонии стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, родные и близкие Героя, учителя, ученики, ветераны и военные. Они почтили память Романа, который являлся штурманом звена вертолетной эскадрильи (Ка-52) 18-й гвардейской бригады армейской авиации. Мужчина погиб, отражая контрнаступления украинских войск в результате попадания трех ракет британского ЗРК. Посмертно его наградили тремя Орденами мужества.
«Герои живы, пока мы помним о них. Роману были присвоены три ордена Мужества, третий — посмертно. Дорогие ребята, поступок нашего земляка, ученика школы № 47, должен остаться навсегда в вашей памяти и служить достойным примером в служении на благо своего Отечества», — сказал мэр Хабаровска.
Роман Гавриков учился в этой школе с 1993 по 2003 годы. Он запомнился педагогам добрым и отзывчивым юношей. Окончив школу, Рома поступил в Челябинское высшее военное училище штурманов, служил в городе Морозовск Ростовской области, летал на Су-24. В 2022 году он отправился на СВО.