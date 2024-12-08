«Герои живы, пока мы помним»: память Романа Гаврикова почтили в Хабаровске

«Герои живы, пока мы помним о них. Роману были присвоены три ордена Мужества, третий — посмертно. Дорогие ребята, поступок нашего земляка, ученика школы № 47, должен остаться навсегда в вашей памяти и служить достойным примером в служении на благо своего Отечества», — сказал мэр Хабаровска.