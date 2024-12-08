В Ростовской области силы ПВО и РЭБ сбили шесть беспилотников

В Ростовской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио главы губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 8 декабря.