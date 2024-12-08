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Три автомобиля столкнулись на МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции

В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля 7 декабря.
Источник: Комсомольская правда

Днем 7 декабря на минской МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло около 13.30 в районе 53-го км внешнего кольца МКАД.

Сообщается, что в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулись «Peugeot», «Toyota» и «Renault». Пассажира «Toyota» и пассажира «Renault» доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

Ранее мы писали, что МВД назвало причину аварии в Славгородском районе, где погибла семья с ребенком: «Лысая резина и гололедица».

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