В Приморье ликвидировали несанкционированную свалку

В Приморском крае по результатам проведенной природоохранной прокуратурой проверки ликвидировали несанкционированную свалку. Земельный участок площадью более 70 кв. м вдоль грунтовой дороги в Надеждинском районе замусорен отходами производства и потребления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный tg-канал (18+) Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.