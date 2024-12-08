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В Приморье ликвидировали несанкционированную свалку

Земельный участок площадью более 70 кв. м вдоль замусорили отходами производства и потребления.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае по результатам проведенной природоохранной прокуратурой проверки ликвидировали несанкционированную свалку. Земельный участок площадью более 70 кв. м вдоль грунтовой дороги в Надеждинском районе замусорен отходами производства и потребления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный tg-канал (18+) Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о размещении свалки на съезде с автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.

«Правообладатель земельного участка ФКУ ДСД “Дальний Восток” мер к уборке территории не принимал. По результатам внесённого природоохранным прокурором представления, свалка ликвидирована, а несанкционированный съезд с дороги перекрыт с целью предотвращения дальнейшего замусоривания земельного участка», говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава Владивостока Константин Шестаков поручил вывезти мусор с сопки Холодильник будет вывезен,. Подъездную дорогу заблокируют бетонными блоками. Работы по ликвидации незаконной свалки, сформированной нерадивыми людьми, уже начались.

экология