Омская компания заплатит «СТВ» почти 144 тысячи рублей

Иск кинокомпании рассматривал Арбитражный суд Омской области. Как сообщает телеграм-канал Mash, ответчики пытались доказать, что использовали на футболках не образ из фильма, а изображение самого актера Данилы Багрова, на которое права кинокомпании не распространяются. Однако суд счел претензии «СТВ» обоснованными.