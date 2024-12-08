Омская компания заплатит «СТВ» почти 144 тысячи рублей

Кинокомпания «СТВ» подала в суд на омскую фирму «Русский мир». Поводом послужила продукция последней.
Бренд «Русский мир» специализируется на выпуске трикотажа с русской символикой и известными историческими личностями России. Принтом одной из футболок стала изображение персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат 2», исключительные авторские права на который принадлежат «СТВ».
Иск кинокомпании рассматривал Арбитражный суд Омской области. Как сообщает телеграм-канал Mash, ответчики пытались доказать, что использовали на футболках не образ из фильма, а изображение самого актера Данилы Багрова, на которое права кинокомпании не распространяются. Однако суд счел претензии «СТВ» обоснованными.
За нарушение авторских прав с омских производителей взыскано около 134 тысяч рублей. Как сообщает источник, в дальнейшем «Русский мир» планирует получить от правообладателя разрешение на использование изображения персонажа «Брата 2» на своих товарах.