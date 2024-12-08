Красноярцы планируют погружаться в маркетинг на новогодних каникулах

Хотя тяга к знаниям набирает обороты, львиная доля горожан (57%) все же тяготеет к классическому празднованию в кругу близких. Два из пяти респондентов отдадут предпочтение увлечениям и релаксации, а каждый четвертый не сможет отвлечься от рабочих забот.