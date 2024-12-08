Красноярцы планируют погружаться в маркетинг на новогодних каникулах

Фаворитом среди учебных программ оказался триумвират маркетинга, рекламы и креатива, захвативший внимание 43% опрошенных.
Хотя тяга к знаниям набирает обороты, львиная доля горожан (57%) все же тяготеет к классическому празднованию в кругу близких. Два из пяти респондентов отдадут предпочтение увлечениям и релаксации, а каждый четвертый не сможет отвлечься от рабочих забот.
Стимулы к обучению пестрят разнообразием: равные части опрошенных жаждут личностного и карьерного роста. Финансовые аппетиты варьируются: от скромных 10 тысяч до внушительных 50 тысяч рублей. Любопытно, что больше половины участников опроса нацелены на бесплатные курсы.
Молодое поколение 18−24 лет демонстрирует максимальный энтузиазм в инвестициях в образование, готовясь выложить в среднем 71,5 тысячи рублей. Столичные жители не отстают, лидируя с показателем в 72,8 тысячи.
Тройку лидеров образовательных направлений замыкают бизнес-менеджмент и дизайн, привлекшие 43% и 34% соответственно. Большинство энтузиастов планирует уделять учебе от двух до четырех часов ежедневно.
Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, комментирует: «Привлекать покупателей обучающих курсов не всегда просто. Конкуренция на российском EdTech-рынке растет, поэтому выделяться на фоне других предложений становится сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах».
Кирилл Пшеничных из Авито Работы отмечает: «В условиях рынка соискателя всё более востребованными становятся возможности переобучения по интересным направлениям. По данным недавнего опроса Авито Работы, половина работающих россиян (50%) готовы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности».