Прокуратура столицы добилась возврата участков земли возле рек в Новой Москве

В ходе проверки на территории Новой Москвы природоохранная прокуратура установила случаи передачи в частную собственность земельных участков в границах акваторий рек Незнайки, Ладырки, Пахры, многочисленных прудов и ручьев, их береговых полос в нарушение водного и земельного законодательства, а также прав и законных интересов неопределенного круга лиц.
Щербинский и Троицкий районные суды Москвы удовлетворили иски природоохранного прокурора столицы о признании отсутствующим права частной собственности. В собственность Российской Федерации возвращены земельные участки с водными объектами и их береговыми полосами общей кадастровой стоимостью свыше 150 млн рублей, право частной собственности на них прекращено.
«Право граждан на пользование водными объектами восстановлено, ко всем водным объектам обеспечен беспрепятственный доступ», — отметили в столичной прокуратуре.