Прокуратура столицы добилась возврата участков земли возле рек в Новой Москве

В ходе проверки на территории Новой Москвы природоохранная прокуратура установила случаи передачи в частную собственность земельных участков в границах акваторий рек Незнайки, Ладырки, Пахры, многочисленных прудов и ручьев, их береговых полос в нарушение водного и земельного законодательства, а также прав и законных интересов неопределенного круга лиц.