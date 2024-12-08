Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура столицы добилась возврата участков земли возле рек в Новой Москве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы добилась возврата в госсобственность незаконно переданных частным владельцам участков земли возле рек в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки на территории Новой Москвы природоохранная прокуратура установила случаи передачи в частную собственность земельных участков в границах акваторий рек Незнайки, Ладырки, Пахры, многочисленных прудов и ручьев, их береговых полос в нарушение водного и земельного законодательства, а также прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Щербинский и Троицкий районные суды Москвы удовлетворили иски природоохранного прокурора столицы о признании отсутствующим права частной собственности. В собственность Российской Федерации возвращены земельные участки с водными объектами и их береговыми полосами общей кадастровой стоимостью свыше 150 млн рублей, право частной собственности на них прекращено.

«Право граждан на пользование водными объектами восстановлено, ко всем водным объектам обеспечен беспрепятственный доступ», — отметили в столичной прокуратуре.

Прокуратура