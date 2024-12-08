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В Могилевской области пассажирка авто утонула, когда машина перевернулась и съехала в водоем

В Могилевской области пассажирка авто утонула, когда машина съехала в водоем.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 декабря произошла трагедия на трассе Костюковичи-Чериков-Могилев, сообщили в ОСВОД Могилевской области.

В 10.22 легковой автомобиль съехал и перевернулся в технический водоем. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Сообщается, что водитель успел самостоятельно выбраться из автомобиля, а пассажирка — женщина 1946 года рождения — погибла. Предварительная причина смерти: утопление. Межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Ранее мы писали, что МВД назвало причину аварии в Славгородском районе, где погибла семья с ребенком: «Лысая резина и гололедица».

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