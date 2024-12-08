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БК «Иркут» проиграл команде «Купол-Родники» из Ижевска со счетом 70:47

Игра проходила в Иркутске в субботу, 7 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Баскетбольный клуб «Иркут» принимал команду «Купол-Родники» из Ижевска. Матч состоялся в субботу, 7 декабря. К сожалению, сибиряков ожидало крупное поражение. Гости, которые на момент начала игры располагались в турнирной таблице Суперлиги на одну строчку ниже иркутян, одержали победу с разницей в 23 очка. Счет составил 70:47.

Известно, что в БК «Иркут» вернулся опытный защитник Алексей Вздыхалкин, однако спортсменам так и не удалось одержать победу.

Следующий матч «Иркут» проведет 10 декабря на домашнем паркете. За звание победителей предстоит бороться с командой «Темп СУМЗ» из Ревды.

Напомним, как стало известно ранее КП-Иркутск, открытие главной елки столицы Приангарья состоится 21 декабря в 17:00.