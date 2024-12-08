БК «Иркут» проиграл команде «Купол-Родники» из Ижевска со счетом 70:47

Баскетбольный клуб «Иркут» принимал команду «Купол-Родники» из Ижевска. Матч состоялся в субботу, 7 декабря. К сожалению, сибиряков ожидало крупное поражение. Гости, которые на момент начала игры располагались в турнирной таблице Суперлиги на одну строчку ниже иркутян, одержали победу с разницей в 23 очка. Счет составил 70:47.