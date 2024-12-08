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В Новочеркасске завершили работы по устранению аварии на водоводе

В Новочеркасске после двух прорывов специалисты смогли устранить аварию на водоводе.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске завершили работы по устранению аварии на водоводе. Об этом 8 декабря сообщил на своей странице глава администрации города Юрий Лысенко.

— Работы по устранению аварии завершены, специалисты заполнили системы, через пару часов вода вернулась к абонентам, проживающим в микрорайонах Соцгород и Молодежный, — рассказал сити-менеджер города.

Напомним, что за 7 декабря произошло два крупных прорывы на водоводе в районе Новочеркасского индустриального парка. Возможной причиной стал перепад температур. Из-за аварии сразу два микрорайона остались без воды.