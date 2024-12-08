Можно ли сесть пьяным за руль по требованию ГАИ, определил Верховный суд

Инстанция рассмотрела дело водителя, которого лишили прав за нахождение за рулём в пьяном виде. Он настаивал на том, что он не собирался управлять машиной, но был вынужден это сделать по требованию автоинспектора, который настаивал на том, чтобы он переставить свою машину с проезжей части на обочину.