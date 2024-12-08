Можно ли сесть пьяным за руль по требованию ГАИ, определил Верховный суд

Оно касается управления авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА DEITA.RU.
Верховный суд РФ признал, что водитель, который находится в нетрезвом состоянии, не может садиться за руль, даже если от него это требует сотрудник Госавтоинспекции. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации.
Инстанция рассмотрела дело водителя, которого лишили прав за нахождение за рулём в пьяном виде. Он настаивал на том, что он не собирался управлять машиной, но был вынужден это сделать по требованию автоинспектора, который настаивал на том, чтобы он переставить свою машину с проезжей части на обочину.
Когда водитель выполнил данное требование, то его сразу же начали проверять на состояние алкогольного опьянения. В суде отметили, что первоначально на вопрос сотрудника ГАИ о принадлежности авто тот ответил, что машина ему не принадлежит.
ВС счёл доводы об организации провокации со стороны инспектора, вынудившего водителя переставить автомобиль, несостоятельными. Вместо того, чтобы садиться за руль, автомобилист мог передать ключи от своего транспортного средства сотруднику ГАИ, чтобы тот сам перегнал его на обочину, решили в высшей судебной инстанции.