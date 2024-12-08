Город Усолье-Сибирское получил спецноминацию «Моногород» в Москве

Город Усолье-Сибирское стал победителем в спецноминации «Моногород» на Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Итоги подвели в Москве. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
— В Усолье-Сибирском активно развивается культура добровольчества. По данным платформы Добро.рф, в городе больше 1,5 тысяч волонтеров, — отмечают власти города. — Добровольцы помогают в разных сферах жизни горожан, а также организуют сборы гуманитарной помощи для участников СВО.
Волонтеры из Усолья уже отправили нашим бойцам более трех тонн необходимых вещей: теплую одежду, одеяла, медикаменты и продукты.
Напомним, в Тайшетском районе состоялся Второй форум волонтеров СВО. Его участниками стали около 200 человек из 30 волонтерских отрядов. Добровольцы провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, медицинских турникетов, браслетов спасения, спальников и другого.