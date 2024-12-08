Город Усолье-Сибирское получил спецноминацию «Моногород» в Москве

— В Усолье-Сибирском активно развивается культура добровольчества. По данным платформы Добро.рф, в городе больше 1,5 тысяч волонтеров, — отмечают власти города. — Добровольцы помогают в разных сферах жизни горожан, а также организуют сборы гуманитарной помощи для участников СВО.