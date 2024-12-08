Движение на границе с Румынией будет оптимизировано на период праздников

Так, в целях сокращения времени ожидания и облегчения пересечения границ стороны определили следующие приоритеты: пополнение штата и использование современного оборудования для увеличения пропускной способности, оптимизация обмена информацией в режиме реального времени между властями двух государств, мобилизация дополнительных ресурсов, в часы повышения пассажиропотока.