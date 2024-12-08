Движение на границе с Румынией будет оптимизировано на период праздников

Представители Погранполиции Молдовы приняли участие в совместное заседание с пограничным ведомством Румынии, в котором также участвовали работники таможенных служб обеих стран, чтобы договориться о проведении комплекса быстрых и эффективных действий по гармонизации пассажиропотока.
Так, в целях сокращения времени ожидания и облегчения пересечения границ стороны определили следующие приоритеты: пополнение штата и использование современного оборудования для увеличения пропускной способности, оптимизация обмена информацией в режиме реального времени между властями двух государств, мобилизация дополнительных ресурсов, в часы повышения пассажиропотока.
Погранполиция ожидает, что увеличение потока людей на границе Молдовы с Румынией будет наблюдаться с 15 декабря по 15 января.