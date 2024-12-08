Малооблачную погоду прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −5 до −17°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода, небольшой снег. За окном будет −5°С. Ветер северо-западный, 1 м/с.
Во вторник, 10 декабря, ясно. Столбик термометра покажет −11°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В среду, 11 декабря, прогнозируют малооблачную погоду. Синоптики обещают до −17°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В четверг, 12 декабря, малооблачно, туман. За окном будет −17°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В пятницу, 13 декабря, также малооблачно, туман. Столбик термометра установится на отметке −12°С. Ветер восточный, 1 м/с.