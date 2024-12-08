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Малооблачную погоду прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики обещают в столице региона до −17°С.

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 749 мм рт. ст. -1°
Источник: IrkutskMedia.ru

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −5 до −17°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода, небольшой снег. За окном будет −5°С. Ветер северо-западный, 1 м/с.

Во вторник, 10 декабря, ясно. Столбик термометра покажет −11°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В среду, 11 декабря, прогнозируют малооблачную погоду. Синоптики обещают до −17°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В четверг, 12 декабря, малооблачно, туман. За окном будет −17°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В пятницу, 13 декабря, также малооблачно, туман. Столбик термометра установится на отметке −12°С. Ветер восточный, 1 м/с.