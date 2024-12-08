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Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли.

Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких Орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

По данным регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов.

Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации.

Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.

медицина
Путин Владимир