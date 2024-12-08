Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно

Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли.
Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких Орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
По данным регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов.
Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации.
Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.