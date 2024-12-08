Белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю

— Важная особенность гормона сна в том, что его нельзя накопить. Полученный за ночь гормон тратится организмом полностью за весь цикл бодрствования. Именно поэтому врачи в один голос твердят, что отоспаться на выходных за всю неделю невозможно, — говорит Шевцов.