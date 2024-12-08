Белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю

Белорусские врачи объяснили в эфире телеканала ОНТ, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю. Об этом пишет sb.by.
Все дело в уровне мелатонина, который часто называют «гормон сна», регулирующем циркадные ритмы организма — читай: отвечающем за спокойный и глубокий сон. Именно дефицит мелатонина в зимний период влияет на то, что в эти месяцы спится хуже.
Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов объяснил: мелатонин «виноват» в том, что в ноябре — декабре люди ощущают большую подавленность.
— Важная особенность гормона сна в том, что его нельзя накопить. Полученный за ночь гормон тратится организмом полностью за весь цикл бодрствования. Именно поэтому врачи в один голос твердят, что отоспаться на выходных за всю неделю невозможно, — говорит Шевцов.
Для того, чтобы наладить сон зимой, заведующая Минским горцентром здоровья Снежана Кавриго советует соблюдать гигиену сна:
— Старайтесь не включать гаджеты за полтора-два часа до сна. Можно принимать добавки с мелатонином. Ограничивайте употребление психостимуляторов, таких как кофе и крепкий чай. Старайтесь не активничать перед сном.
В плане рациона специалист предлагает добавить в него брюссельскую капусту, шпинат, мед, твердый сыр. Не лишними будут и прогулки на солнце. А сам сон куда правильнее в абсолютно темной комнате.
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