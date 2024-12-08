Нижний Новгород передал почетный статус культурной столицы Грозному

В Нижнем Новгороде подвели итоги года в статусе «Культурная столица 2024 года». Торжественная церемония прошла на площадке в «Академии Маяк» имени А. Д. Сахарова", сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на мероприятии Нижний Новгород передал почетный статус Грозному. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что почетный статус Нижний Новгород получил в 2023 году по итогам первого федерального конкурса среди городов России.
Одним из первых событий, которое удалось реализовать в 2024 году, стал Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS. В этом году фестиваль продлился пять дней, его посетили более 350 тысяч человек.
За год в столице Приволжья провели большое количество выставок, среди них «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», цифровая экспозиция «Великолепный Эрмитаж», «Кремли России — взгляд художника» и другие проекты.
Также в Нижнем Новгороде возродили легендарный фестиваль «Современная музыка», который проводили в Горьком с 1962 по 1989 годы.
Целый цикл мероприятий организовали по случаю знакового юбилея — 225-лет со дня рождения А. С. Пушкина. Мероприятия проводились в селе Большое Болдино. Кроме того, в Нижегородской области отметили 120-летие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова.
В Нижнем Новгороде отреставрировали 50 объектов культурного наследия, провели капремонт Кукольного театра и реконструкцию Нижегородского планетарий им. Г. М. Гречко. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил министру культуры Чеченской Республики символ статуса «Культурной столицы 2025 года».