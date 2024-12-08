Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Виктор Козлов родился в деревне Паберега Тулунского района. После окончания Бурхунской средней школы в 2010 году переехал в город Братск. С 2019 года он жил в Тулуне. В знак своей преданности Родине и стремления защитить ее интересы, он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента Российской Федерации рядовой Козлов Виктор Андреевич представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом состоится 9 декабря 2024 года.